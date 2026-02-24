Libera Venezuela a 30 presos por motivos políticos

Alrededor de 30 personas detenidas por motivos políticos salieron en libertad la tarde del lunes del centro penitenciario El Rodeo I, ubicado a unos 40 kilómetros de Caracas en una liberación se produjo tras la promulgación de una nueva normativa de amnistía, de acuerdo con información confirmada por la organización Foro Penal.

Familiares y personas cercanas aguardaron la salida de los excarcelados en las inmediaciones del penal.

Durante los reencuentros, algunos de los liberados expresaron consignas relacionadas con su salida del centro de reclusión, entre ellos, Luis Viera quien señaló que permaneció detenido por más de un año y que, tras recuperar su libertad, busca reunirse con su familia y conocer los acontecimientos recientes del país.

Otro de los liberados, Javier Rivas, indicó que fue detenido bajo señalamientos de participar en un intento de golpe de Estado. Tras su salida, declaró que durante su reclusión fue objeto de maltratos físicos. Su testimonio se suma a otros reportes documentados por organizaciones civiles sobre las condiciones de detención de presos por causas políticas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que más de mil 500 personas han solicitado acogerse a la amnistía y que cerca de 11 mil individuos que se encuentran en libertad condicional podrían acceder a la liberación plena.

La medida se sustenta en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero por unanimidad.

Organizaciones de derechos humanos han reportado que, hasta el 22 de febrero, al menos 54 personas han obtenido libertad plena bajo este marco legal, no obstante, colectivos y especialistas han advertido que la normativa excluye ciertos casos, en particular los relacionados con militares acusados de delitos graves, lo que ha derivado en protestas y huelgas de hambre por parte de personas que no han sido beneficiadas.