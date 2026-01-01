IMSS Sonora brindará atención continua en urgencias y hospitalización este Año Nuevo

Durante este jueves 1 de enero de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora brindará a la población derechohabiente atención médica continua en los servicios de Urgencias y Hospitalización, a través de personal médico, de enfermería y de apoyo en guardia.

Angélica Mariel Martínez López dio a conocer que las unidades hospitalarias mantienen su operación permanente, para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad que represente un riesgo para la vida.

La titular del IMSS en la entidad explicó que los servicios de urgencias están dirigidos a la atención de situaciones que requieren intervención médica inmediata, como traumatismos, afecciones cardiacas o pulmonares, descompensaciones metabólicas en personas con enfermedades crónicas, así como emergencias obstétricas.

Detalló que, para priorizar la atención conforme a su condición clínica, y garantizando que los casos más graves sean atendidos con prontitud, personal médico evalúa la gravedad de cada paciente a través del sistema de triage.

La doctora exhortó a la población derechohabiente a celebrar con responsabilidad durante estas fechas, así como a cuidar su salud, prevenir accidentes y moderar el consumo de alimentos y bebidas.

Así mismo, Martínez López hizo un llamado a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y mantener el apego a sus tratamientos médicos.

Por otro lado, para este cierre de año, Cruz Roja Delegación Hermosillo anunció que implementaos su operativo de Año Nuevo desde las 19:00 horas del 31 de diciembre, hasta las 7:00 horas del 1 de enero, con 60 voluntarios repartidos en seis puntos estratégicos de la ciudad.

La benemerita institución indicó que dichos puntos se ubican en bulevar Solidaridad y Agustín de Vildosola, en la colonia Palo Verde; bulevar Lázaro Cárdenas y Solidaridad; bulevar José López Portillo y Morelos; y bulevar Kino e Ignacio Soto, además de contar con las bases Centro, Sur, Norte, Costa y Kino.