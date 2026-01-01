IMSS Sonora brindará atención continua en urgencias y hospitalización este Año Nuevo

Durante este jueves 1 de enero de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora brindará a la población derechohabiente atención médica continua en los servicios de Urgencias y Hospitalización, a través de personal médico, de enfermería y de apoyo en guardia.
La titular del IMSS en la entidad explicó que los servicios de urgencias están dirigidos a la atención de situaciones que requieren intervención médica inmediata, como traumatismos, afecciones cardiacas o pulmonares, descompensaciones metabólicas en personas con enfermedades crónicas, así como emergencias obstétricas.
Detalló que, para priorizar la atención conforme a su condición clínica, y garantizando que los casos más graves sean atendidos con prontitud, personal médico evalúa la gravedad de cada paciente a través del sistema de triage.
La doctora exhortó a la población derechohabiente a celebrar con responsabilidad durante estas fechas, así como a cuidar su salud, prevenir accidentes y moderar el consumo de alimentos y bebidas.
Así mismo, Martínez López hizo un llamado a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y mantener el apego a sus tratamientos médicos.
Por otro lado, para este cierre de año, Cruz Roja Delegación Hermosillo anunció que implementaos su operativo de Año Nuevo desde las 19:00 horas del 31 de diciembre, hasta las 7:00 horas del 1 de enero, con 60 voluntarios repartidos en seis puntos estratégicos de la ciudad.
La benemerita institución indicó que dichos puntos se ubican en bulevar Solidaridad y Agustín de Vildosola, en la colonia Palo Verde; bulevar Lázaro Cárdenas y Solidaridad; bulevar José López Portillo y Morelos; y bulevar Kino e Ignacio Soto, además de contar con las bases Centro, Sur, Norte, Costa y Kino.