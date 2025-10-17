Alcanzó el Dióxido de carbono cifra récord en 2024 advierte informe de la ONU

La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera alcanzó en 2024 su nivel más alto desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU quien de acuerdo con su más reciente informe, señaló que este incremento representa “el mayor aumento anual registrado y está vinculado principalmente con las emisiones derivadas de actividades humanas y con la intensificación de los incendios forestales”.

El estudio detalla que los tres principales gases de efecto invernadero como el CO2, metano (CH4) y óxido nitroso (N₂O), alcanzaron nuevos máximos históricos.

La OMM señaló que la disminución de la capacidad de los llamados “sumideros naturales”, como los ecosistemas terrestres y los océanos, para absorber carbono, agrava la situación y “podría generar un ciclo de retroalimentación que acelere el calentamiento global”.

La agencia recordó que 2024 fue también el año más caluroso del que se tiene registro, superando el récord previo establecido en 2023. A medida que la temperatura global aumenta, los océanos reducen su capacidad de absorber CO2, ya que el gas se disuelve con mayor dificultad en aguas más cálidas.

El informe también menciona que la persistencia de sequías afecta la función de los sumideros terrestres, lo que “contribuye al aumento general de las concentraciones de gases de efecto invernadero”.

Ko Barrett, secretaria general adjunta de la OMM, advirtió que el calor retenido por estos gases intensifica los fenómenos meteorológicos extremos en todo el planeta. El boletín se publica días antes de la COP30, la conferencia de la ONU sobre el clima que se llevará a cabo del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil, donde se revisará el cumplimiento de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París de 2015.

En dicho acuerdo, 196 países se comprometieron a mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C y avanzar hacia el límite de 1.5 °C respecto a los niveles preindustriales.

Según los datos de la OMM, las tasas de CO2 se han triplicado desde 1960, pasando de un incremento promedio de 0.8 partes por millón (ppm) por año a 2.4 ppm en el periodo 2011-2020. De 2023 a 2024, la tasa anual de aumento fue de 3.5 ppm, la más alta jamás registrada.