Alerta en Sonora por fraudes con apoyos y préstamos falsos del Bienestar

La Delegación de los Programas para el Bienestar en Sonora hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante intentos de fraude que circulan en redes sociales y a través de mensajes de texto, los cuales buscan engañar a la población con supuestos apoyos económicos o préstamos a nombre de Bienestar.

En días recientes ha circulado información falsa sobre un supuesto programa que otorga dinero para construir o arreglar viviendas, así como mensajes con enlaces (links) donde se invita a las personas a consultar requisitos para acceder a presuntos préstamos del Bienestar. Esta información es totalmente falsa.

El delegado de los Programas para el Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, exhortó a la población a no caer en este tipo de engaños y a informarse únicamente por medios oficiales.

No existe ningún programa del Bienestar que otorgue préstamos de dinero ni apoyos para construcción de vivienda a través de enlaces en redes sociales. Les pedimos que no ingresen a ningún enlace sospechoso y que no compartan información personal.

Los Programas para el Bienestar son gratuitos y no se gestionan por medio de intermediarios. Sigamos las indicaciones de nuestra Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de actuar con responsabilidad y proteger a nuestra comunidad.

El delegado recordó a la ciudadanía que todos los trámites de los Programas para el Bienestar son personales, gratuitos y se realizan directamente en los módulos oficiales o a través de los canales institucionales del Gobierno de México.

Ante cualquier duda, las y los beneficiarios pueden acudir directamente a los módulos de atención o consultar la información únicamente en la página oficial gob.mx/bienestar, evitando así poner en riesgo sus datos personales, su patrimonio y sus apoyos sociales.