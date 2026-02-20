FGR lleva a cabo evento de incineración de casi media tonelada de narcóticos en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, llevó a cabo un evento de incineración, en que se destruyeron 442 kilos 662 gramos 300 miligramos de diversos narcóticos.

En el evento se destruyó 430 kilos 433 gramos 800 miligramos de cocaína, 12 kilos 30 gramos 500 miligramos de marihuana, 198 gramos de metanfetamina y 16 pastillas de clonazepam.

La diligencia se llevó a cabo en Hermosillo y las sustancias estaban relacionadas con siete carpetas de investigación radicadas por delitos contra la salud en sus distintas modalidades.

La droga asegurada forma parte de los trabajos coordinados con del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Sonora y de acciones donde participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), FGR, Policía Estatal (PESP) y Policía Municipal.

La Fiscalía Federal en Sonora instruyó la destrucción de los enervantes bajo la supervisión de personal del Órgano Interno de Control (OIC), quienes comprobaron el peso de la droga y acreditaron la legalidad de la incineración.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial al domicilio Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga y de forma anónima al teléfono 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención y/o al correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx.