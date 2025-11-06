Alfonso Durazo confirma la salida del titular de Protección Civil en Sonora

Para evitar ser juez y parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó la separación del cargo del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora, a raíz del incendio ocurrido en la tienda Waldo’s, en Hermosillo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal dio a conocer que Armando Castañeda Sánchez dejó de ser el encargado de esa dependencia, con el fin de permitir el desarrollo de las investigaciones que encabeza la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y esclarecer los hechos en los que perdieron la vida 23 personas.

Aseguró que cada acción de su gobierno se ha tomado con el propósito de aliviar, en la medida de lo posible, el sufrimiento de las familias afectadas.

“Sonora ha vivido tragedias que marcaron su historia. Tragedias envueltas en el silencio, la simulación o la omisión que agravaron el dolor de las familias y minaron la confianza ciudadana. Esa sombra aún pesa sobre nuestra memoria colectiva y sería una falta de respeto ignorarla. En virtud de ello, he solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo”, pronunció.

No reveló quién asumirá esa responsabilidad como titular o de manera interina.

También informó que cuatro personas continúan hospitalizadas: Marco, Dana, Gloria y María Isabel, esta última en condición grave, pero estable, quien fue trasladada al hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, donde recibirá atención médica especializada.

Aprovechó para agradecer al personal médico y administrativo del hospital estadounidense, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Embajada de Estados Unidos en México y el Consulado en Hermosillo por las facilidades otorgadas para el traslado.

Durazo Montaño reconoció que existen voces críticas e incredulidad entre algunos sectores de la población, pero aseguró que su gobierno escucha esas posturas, porque toda decisión, dijo, debe partir de la voz del pueblo.

“Mi gobierno, se los aseguro, responderá con verdad, con justicia y con humanidad. Verdad para que no haya dudas y justicia para que no haya impunidad. Esa es la ruta que seguiremos. Humildad para escuchar, firmeza para actuar y memoria para no olvidar”, finalizó.