Rinde protesta Grecia Quiroz como nueva alcaldesa de Uruapan

El Congreso de Michoacán tomó protesta a Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante un acto público.

En la sesión legislativa se presentaron posicionamientos para condenar los hechos y se guardó un minuto de silencio.

Los diputados aprobaron por unanimidad su nombramiento para completar el periodo que concluye en 2027.

Tras la votación, legisladores expresaron respaldo a la nueva autoridad municipal.

En el recinto se lanzaron consignas para acompañarla al momento de asumir sus funciones. A la sesión asistió el regidor Hugo de la Cruz, quien fue herido durante el ataque donde murió Manzo Rodríguez, y quien afirmó que su estado de salud evoluciona.

En el Congreso también hubo presencia de simpatizantes del llamado “Movimiento del Sombrero”, corriente política impulsada por Manzo.

Quiroz afirmó que continuará con las acciones iniciadas por su esposo y que mantendrá ese proyecto.

En su intervención lamentó que no se hubieran atendido los llamados públicos previos al ataque y cuestionó que la estrategia de seguridad estatal se reforzara tras los hechos.

Previo a la sesión, Esteban Constantino Magaña, secretario de obras públicas del Ayuntamiento de Uruapan, señaló que dentro de la misma corriente política se considera impulsar a Quiroz para competir en la elección por la gubernatura de Michoacán.