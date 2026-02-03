Ganaderos de Sonora mantienen diálogo con Estados Unidos y Chihuahua por exportación de ganado

Ganaderos de Sonora siguen realizando reuniones con sus homólogos de Estados Unidos y Chihuahua para exponer el panorama actual y la necesidad de reanudar la exportación de ganado a un año de su suspensión.

Con cierres intermitentes desde noviembre de 2024 detonado por la presencia del gusano barrenador en México, este sector primario ha tenido afectaciones severas en la entidad sonorense con pérdidas millonarias y la retención de más de 200 mil reses en la frontera.

Sobre este sector, Juan Ochoa Valenzuela, titular de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), informó que desde el 31 de enero se encuentran en la ciudad de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos para participar en mesas de diálogo binacionales. Mencionó que entre las reuniones se ha iniciado el trabajo para establecer un plan de acción contra el gusano barrenador con la intención de dar certidumbre a los productores de la región.

Este esfuerzo coordinado con las autoridades sanitarias federales y USDA es fundamental para asegurar el mercado para Sonora. Seguiremos trabajando para que la reapertura de la exportación sea una realidad expuso

También agregó que se ha reunido con representantes de los estados exportadores, con el director general de Salud Animal de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda, así como con Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

Expusimos el panorama actual y las necesidades de nuestros productores en busca de un acuerdo para reanudar la exportación de ganado compartió

En días pasados se dio a conocer que se invertirán 470 millones por parte del gobierno federal, así como estatal, para la construcción del Parque Ganadero Industrial que busca la reconversión económica de la industria tras el cierre fronterizo.