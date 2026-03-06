Amaga Estados Unidos con actuar contra cárteles en Latinoamérica

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el gobierno estadounidense está “preparado para realizar operaciones militares contra organizaciones del narcotráfico en América Latina“, incluso sin autorización de los gobiernos locales si no se incrementa la cooperación en materia de seguridad, declaración realizada durante la conferencia Américas contra los Cárteles.

El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Miami, en instalaciones del United States Southern Command.

Durante su participación, Hegseth señaló que el foro tenía como objetivo coordinar acciones entre países de la región para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, desde septiembre de 2025 fuerzas estadounidenses han realizado operaciones marítimas dentro de una estrategia denominada operación Lanza del Sur, con acciones en zonas del Pacífico y el Caribe contra embarcaciones presuntamente relacionadas con el narcotráfico.

Según datos presentados en el evento, estas operaciones han incluido ataques contra decenas de embarcaciones.

Durante la conferencia también se mencionó el marco estratégico conocido como la Doctrina Monroe, que en el actual gobierno estadounidense fue retomado como referencia para su política de seguridad regional.

El funcionario señaló que esta postura permitiría justificar acciones directas contra redes del narcotráfico en territorio latinoamericano.

El general Francis Donovan, comandante del United States Southern Command, indicó que Estados Unidos busca colaborar con gobiernos de la región para enfrentar estas organizaciones, aunque también advirtió que las fuerzas estadounidenses podrían actuar cuando lo consideren necesario.

En el foro también participó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien sostuvo que la estrategia contra los cárteles debe incluir acciones militares.

La conferencia se realizó con la participación de delegaciones de seguridad de varios países.

En el encuentro no asistieron representantes de México, Colombia y Brasil.

Durante el evento se mencionó una operación conjunta reciente entre Estados Unidos y Ecuador como ejemplo de cooperación entre fuerzas armadas para enfrentar a organizaciones criminales en la región.