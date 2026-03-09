Fuerzas federales decomisan casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano decomisaron 490 kilos de metanfetamina, además de dos vehículos y dos antenas de internet satelital Starlink, durante un operativo realizado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, informó este domingo la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En un comunicado, explicó que la acción se llevó a cabo el 7 de marzo, cuando personal militar realizaba patrullajes de vigilancia y reconocimientos cerca del Puesto Militar de Seguridad Estratégico “Cucapah”, donde fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas con el traslado de la droga.

De acuerdo con las comandancias de la II Región Militar y la 45/a Zona Militar, los detenidos, los vehículos y la droga quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Las fuerzas federales señalaron que el operativo forma parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal para combatir las actividades de la delincuencia organizada y reforzar la seguridad en la región.