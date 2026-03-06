Inician México y Estados Unidos diálogo para la revisión del T-MEC

Los gobiernos de México y Estados Unidos informaron el inicio de conversaciones bilaterales para preparar la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, proceso que forma parte del mecanismo establecido dentro del propio acuerdo comercial para evaluar su operación y revisar posibles ajustes entre los países participantes.

El anuncio fue realizado por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Ambos funcionarios confirmaron que los equipos técnicos de negociación comenzarán reuniones formales durante el mes de marzo para revisar distintos aspectos del tratado que regula gran parte del comercio entre las economías de América del Norte.

Ebrard señaló que el inicio del proceso responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y que el primer encuentro entre delegaciones está previsto para el lunes 16 de marzo. A partir de esa fecha, los representantes de ambos países mantendrán encuentros periódicos como parte del procedimiento de evaluación contemplado dentro del acuerdo.

Entre los temas que se prevé analizar se encuentran las reglas de origen, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones.

Las autoridades indicaron que el objetivo es que los beneficios del tratado se mantengan dentro del mercado regional integrado por México, Estados Unidos y Canadá.

El proceso de revisión permitirá analizar el desempeño del acuerdo en áreas como comercio, inversión y manufactura.