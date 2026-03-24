Amenaza Irán con minar el Golfo Pérsico

Irán advirtió que podría colocar minas navales en el Golfo Pérsico si Estados Unidos o Israel atacan sus costas o islas, advertencia hecha por el Consejo de Defensa del país islámico que añadió que esta medida formaría parte de su respuesta militar en rutas de acceso y líneas de comunicación marítima.

El organismo, creado tras el conflicto entre Irán e Israel en 2025, señaló que las minas incluirían dispositivos a la deriva que pueden colocarse desde tierra.

La advertencia se dio tras una nueva ofensiva de Israel contra Teherán. Medios iraníes reportaron explosiones en la capital luego del anuncio de una oleada de ataques.

En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra objetivos en Israel y en países del Golfo, incluyendo instalaciones energéticas y representaciones diplomáticas de Estados Unidos.

El conflicto ha afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio de hidrocarburos.

Irán limitó la circulación de embarcaciones y analiza imponer peajes a buques, además de restringir el paso a países que considera involucrados en ataques.

La Agencia Internacional de Energía informó que al menos 40 infraestructuras energéticas en la región presentan daños, mientras que la pérdida diaria de producción alcanza millones de barriles.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó un ultimátum para que Irán reabra el estrecho en un plazo de 48 horas, con la advertencia de atacar instalaciones energéticas. Desde el Parlamento iraní se respondió que, de concretarse esa acción, infraestructuras en Oriente Medio serían consideradas objetivos.