Sonora impulsa vivienda con inversión de 10 mil mdp y meta histórica de 65 mil casas

El gobierno estatal prevé una expansión sin precedentes en la construcción de vivienda, con una bolsa autorizada de 10 mil millones de pesos que permitirá ampliar la cobertura habitacional en al menos 15 municipios.

El plan, encabezado por Alfonso Durazo y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla un crecimiento significativo en la meta inicial, al pasar de 33 mil 800 viviendas proyectadas a 65 mil, lo que refleja un ajuste al alza en la estrategia de desarrollo urbano.

Actualmente, el programa reporta miles de viviendas en construcción y en fase de planeación, con el objetivo de entregar una parte sustancial antes de que concluya la actual administración estatal.

“Tenemos autorizados 10 mil millones de pesos para la construcción de vivienda en el estado de Sonora de aquí a la conclusión de mi gobierno”.

“Los municipios beneficiados en este momento, porque vamos a seguir las gestiones, son: Hermosillo, Cajeme, Álamos, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Empalme, Guaymas, Caborca, Plutarco Elías Calles, Pitiquito, Etchojoa, Quiriego, y Santa Ana”, indicó el mandatario.

La estrategia se articula con el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, mediante el cual Sonora se convirtió en una de las primeras entidades en iniciar obras y entregar unidades habitacionales a través de la Comisión Nacional de Vivienda.

El enfoque del programa prioriza el acceso a vivienda digna para sectores con mayores dificultades, además de promover un crecimiento urbano ordenado, apoyado en la disponibilidad de reservas territoriales tanto estatales como municipales.