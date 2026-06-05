Hace el Gobierno segunda propuesta a la CNTE

El Gobierno federal presentó una nueva propuesta a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de avanzar en las negociaciones relacionadas con las movilizaciones y bloqueos que mantienen en distintas regiones del país: la iniciativa contempla la creación de una aseguradora pública orientada a las personas que cuentan con cuentas individuales para su retiro.

El planteamiento fue expuesto por Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, durante una reunión de seguimiento celebrada en la Secretaría de Gobernación.

El encuentro se prolongó por más de dos horas y formó parte de las mesas de diálogo establecidas entre autoridades federales y representantes del movimiento magisterial.

La propuesta surge a partir del análisis de los efectos derivados de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, mediante la cual se sustituyó el sistema público de pensiones por un esquema basado en cuentas individuales administradas principalmente por Afores.

La nueva aseguradora tendría como función la administración y entrega mensual de pensiones a personas retiradas, en coordinación con Pensionissste.

Las autoridades señalaron que se trata de una alternativa que busca incorporar una institución pública especializada en esta tarea, una figura que actualmente no existe dentro del sistema.

Durante el encuentro también se abordaron temas relacionados con el ingreso y la promoción docente. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró el compromiso del gobierno de eliminar el modelo vigente para estos procesos y “construir una nueva propuesta mediante consultas directas con el personal educativo en los centros escolares”.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, manifestó que la administración federal “mantiene el respeto al derecho de manifestación pacífica” al mismo tiempo, hizo un llamado a considerar el impacto de las movilizaciones en el cierre del ciclo escolar y en las actividades de quienes transitan o laboran en distintas zonas de la Ciudad de México.

La funcionaria también expresó su rechazo a los actos de violencia y a las acciones que afectan la movilidad urbana, particularmente los bloqueos registrados en calles del Centro Histórico, los cuales han generado complicaciones para comerciantes, trabajadores, visitantes y habitantes de la capital del país.