Semar asegura envoltorios de marihuana y metanfetamina en Sonora; hay dos detenidos

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el municipio de Huatabampo, Sonora, a dos presuntos infractores de la ley; aseguraron mil 155 envoltorios que contenían marihuana y mil 382 envoltorios de metanfetamina, un arma corta, tres armas largas, cuatro cargadores, 88 cartuchos de diferentes calibres y un vehículo tipo pickup.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de disuasión y vigilancia en inmediaciones del municipio.

Los detenidos y los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.