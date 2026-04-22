Analizan percances de unidades pesadas en tramos carreteros de Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño informó que uno de los accidentes recientes registrados en carreteras de la entidad, en el que se vio involucrada una pipa con material peligroso, corresponde a una unidad que había sido reportada como robada.

Detalló que el incidente ocurrió la mañana de este mismo día, cuando la pipa transportaba un producto petrolífero y, tras ser detectada, se le dio seguimiento por un tramo carretero, sin embargo, elconductor buscó evadir a las autoridades, lo que finalmente derivó en la volcadura de la unidad.

El mandatario estatal indicó que, de acuerdo con los primeros reportes, el chofer no contaba con las condiciones óptimas para operar este tipo de transporte, lo que también influyó en el desenlace del percance, al tratarse de una unidad sustraída de manera ilegal.

Durazo Montaño puntualizó que no todos los incidentes responden a las mismas causas, ya que algunos pueden considerarse accidentes fortuitos, mientras que otros están relacionados con deficiencias en la prestación del servicio por parte de las empresas transportistas.

Reiteró que se continuará trabajando en el fortalecimiento de las medidas de seguridad y regulación del transporte de sustancias peligrosas, con la finalidad de proteger a las familias sonorenses y prevenir nuevos incidentes en las vías de comunicación.

En ese sentido, aseguró que su administración mantiene coordinación con organizaciones de transportistas para reforzar la aplicación de las disposiciones legales, con el objetivo de reducir riesgos en el traslado de materiales peligrosos por las carreteras del estado.

Agregó que, además de la vigilancia, se impulsa un proceso de concientización dirigido a las empresas del sector, a fin de que fortalezcan la capacitación de sus operadores y garanticen condiciones adecuadas para la prestación del servicio.

Cabe recordar que en las últimas horas se han presentado otros accidentes similares en distintos tramos carreteros de Sonora, como el ocurrido el día anterior y el fin de semana, donde ya se analiza la situación con el sector transportista.