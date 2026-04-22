Quinta visita de Sheinbaum a Sonora priorizará salud e infraestructura, afirma Durazo

Durante la habitual conferencia “mañanera” que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum anuncio su quinta visita al estado de Sonora, algo que el gobernador, Alfonso Durazo, retomó en su conferencia semanal.

Además, dio a conocer una agenda durante la visita de la presidenta, la cual estará enfocada en el impulso a la infraestructura hospitalaria, el arranque de nuevas obras y la presentación de proyectos estratégicos para el estado.

El mandatario estatal señaló que, uno de los puntos centrales, será el inicio de la construcción del hospital en Ures, considerado un proyecto prioritario para ampliar la cobertura médica en la región del río Sonora.

Asimismo, indicó que el terreno ya fue adquirido por el Gobierno del Estado y puesto a disposición de IMSS-Bienestar, mientras que actualmente se realizan estudios técnicos para afinar el proyecto ejecutivo.

Durazo detalló que el arranque de esta obra está previsto para inicios de mayo, una vez concluidos los estudios geológicos que permitirán realizar los ajustes necesarios al proyecto.

Además, adelantó que la visita presidencial podría incluir anuncios relacionados con infraestructura hídrica, particularmente en lo referente a nuevas plantas de agua y acciones de rescate ambiental en el río Sonora.

“Yo espero que para esa fecha también podamos ya informarle a la comunidad sobre todas las plantas de agua que vamos a construir e igualmente podamos informar a la comunidad las actividades concretas que vamos a realizar para el rescate y mejoramiento ambiental del río Sonora”, señaló.

En materia de salud, el gobernador destacó también el avance de otros proyectos relevantes, como el Hospital Universitario IMSS-Bienestar en Hermosillo, el cual fue rescatado, rehabilitado y actualmente opera en su totalidad con equipamiento de alta tecnología y personal completo.

Asimismo, mencionó el hospital del IMSS en Navojoa, que presenta un avance del 97% en su construcción, aunque aún se encuentra en proceso la contratación de personal.

De igual forma, adelantó que se buscará aprovechar la visita para anunciar nuevas intervenciones, entre ellas la remodelación integral del Hospital Infantil del Estado, así como la construcción de un hospital en Miguel Alemán, similar al modelo implementado en Vícam.

En ese sentido, el mandatario no descartó plantear a la presidenta la necesidad de impulsar un hospital regional en el norte del estado, que permita atender a comunidades como Altar, Sáric y Tubutama, al considerar que, pese a la cercanía con otros municipios, existe una demanda importante de servicios médicos en esa zona.

Finalmente, Durazo indicó que la agenda de la visita presidencial continúa en integración, con la posibilidad de sumar más actividades de carácter federal, en función de los temas prioritarios que se definan en los próximos días.