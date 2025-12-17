Anuncia Macron ofensiva contra el narco

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una estrategia para enfrentar a las redes de narcotráfico durante una visita a la ciudad de Marsella, una de las zonas con mayor impacto de la violencia asociada al crimen organizado en el país donde el mandatario señaló que la prioridad “será desarticular a los grupos responsables de homicidios, extorsiones y disputas territoriales que afectan a diversos barrios de la ciudad”.

Durante un encuentro con lectores del diario regional La Provence, Macron hizo referencia al asesinato de Mehdi Kessaci, joven de 20 años cuyo caso generó movilizaciones ciudadanas en distintas ciudades francesas.

El presidente calificó este hecho como un punto de quiebre para la política de seguridad nacional y posteriormente acudió a la tumba del joven, un mes después del crimen, que las autoridades relacionan con amenazas dirigidas a su hermano, el activista Amine Kessaci.

De acuerdo con cifras oficiales, Marsella registró 49 homicidios vinculados al narcotráfico en 2023, la cifra más alta documentada. En 2024 se reportó una reducción tras la desarticulación de bandas rivales y la aplicación de medidas penitenciarias, aunque en 2025 continúan los asesinatos y tiroteos en sectores del norte de la ciudad, lo que mantiene la alerta entre autoridades y población.

El presidente informó que la estrategia incluye acciones fuera del territorio francés, con el objetivo de localizar a los líderes de las redes criminales en otros países, asegurar cooperación judicial, confiscar bienes y llevar a los responsables ante los tribunales. Estas acciones se respaldan en una ley contra el narcotráfico promulgada en junio, que contempla un parquet nacional especializado, técnicas de investigación específicas y módulos penitenciarios de alta seguridad.

El gobierno francés anunció además un aumento en la sanción económica por consumo de estupefacientes, que pasará de 200 a 500 euros. La medida “busca reducir la demanda y reforzar la relación entre consumo y financiamiento de las organizaciones criminales”.