Anuncian dos simulacros nacionales de sismo para 2026

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa informó del calendario de los simulacros nacionales de sismo que se llevarán a cabo durante 2026 y detalló que los ejercicios se efectuarán en los meses de mayo y septiembre, ambos a las 11 horas, tiempo del centro del país.

El Primer Simulacro Nacional está programado para el miércoles 6 de mayo y coincidirá con el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. En tanto, el Segundo Simulacro Nacional se realizará el sábado 19 de septiembre, lo que marcará la primera ocasión en que este ejercicio se lleve a cabo durante un fin de semana.

Como parte de las actividades previas, la coordinadora informó que el miércoles 18 de febrero se desarrollará un simulacro regional en el que participarán únicamente la Ciudad de México y el Estado de México.

Durante este ejercicio se activarán 13 mil 900 altavoces instalados en ambas entidades, también a las 11 horas.

Velázquez Alzúa precisó que el alertamiento a teléfonos móviles estará habilitado durante este simulacro regional e indicó que el mensaje que se envía a los dispositivos será ajustado para mejorar su comprensión y reducir reacciones de alarma entre la población.

La titular de Protección Civil señaló que estos ejercicios forman parte de las acciones de preparación ante sismos y permitirán “evaluar la respuesta ciudadana en distintos escenarios”, tanto en días hábiles como en jornadas de descanso.