Cuba se llena de basura

La escasez de combustible en Cuba ha reducido de forma significativa la recolección de basura en La Habana, donde actualmente solo 44 de los 106 camiones disponibles se encuentran en operación lo que ha provocado que en distintos puntos de la ciudad se observen residuos acumulados en calles y avenidas, mientras habitantes reportan que en algunas zonas el servicio no se ha restablecido desde hace más de diez días.

De acuerdo con información difundida por el medio estatal Cubadebate, la falta de diésel obligó a detener más de la mitad de la flota de recolección.

El gobierno aplica un esquema de racionamiento para priorizar hospitales y la generación eléctrica. La disminución del suministro petrolero se intensificó en los últimos dos meses, luego de que Venezuelasuspendiera envíos en enero y de que México anunciara el fin de su apoyo energético tras advertencias de Estados Unidos sobre posibles sanciones.

El impacto se ha extendido a sectores que generan divisas. Los servicios médicos en el extranjero, principal fuente de ingresos para el país, registraron en 2025 alrededor de siete mil millones de dólares.

Autoridades cubanas informaron que más de 24 mil profesionales de la salud trabajaban en 56 países, aunque varios acuerdos han sido modificados o cancelados. Guyana anunció que buscará realizar pagos directos a médicos cubanos, sin intermediación estatal.

El turismo, segunda fuente de divisas y con más de 300 mil empleos, también muestra una caída sostenida.

Entre 2019 y 2025 los ingresos del sector disminuyeron 70 por ciento, según estimaciones con datos oficiales.

Tras reportes de escasez de combustible para aeronaves, aerolíneas canadienses, rusas y LATAM Airlines informaron la suspensión de vuelos una vez repatriados sus pasajeros. Al menos cinco países emitieron recomendaciones para evitar viajes a la isla.

Las remesas y la industria del tabaco enfrentan un escenario similar. El cierre de operaciones de Western Union redujo los envíos formales, mientras que el flujo informal depende del transporte aéreo.

En tanto, productores de tabaco en la región de Vuelta Abajo reportan dificultades para riego y traslado de la cosecha por la falta de combustible, situación que también derivó en la cancelación del Festival del Habano, una actividad que generaba ingresos adicionales para el país.