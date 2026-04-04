Aplaza Consejo de Seguridad de la ONU votación sobre uso de fuerza en el estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad de la ONU pospuso la votación prevista para este viernes sobre un proyecto que plantea autorizar el uso de la fuerza con carácter defensivo para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz.

La modificación fue confirmada en el cronograma oficial, sin que hasta ahora se haya definido una nueva fecha para discutir el documento.

La propuesta fue presentada por Baréin y estaba programada para votarse por la mañana, sin embargo, fuentes diplomáticas señalaron que el aplazamiento responde a que el 5 de abril corresponde al Viernes Santo, jornada considerada inhábil en la Organización de las Naciones Unidas.

El órgano está integrado por 15 miembros y requiere al menos nueve votos a favor, sin veto de sus integrantes permanentes, para aprobar resoluciones.

El debate se desarrolla en medio de tensión tras las acciones de Irán sobre esta ruta marítima, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, además de gas natural licuado.

El control de esta vía ha sido señalado como una respuesta a ataques de Estados Unidos e Israel en la región.

El proyecto ha enfrentado resistencia de algunos países. Representantes de China expresaron su rechazo al uso de la fuerza, al considerar que podría generar una escalada del conflicto.

También se han señalado reservas de Rusia y Francia, lo que reduce la posibilidad de aprobación debido al derecho de veto que poseen como miembros permanentes del consejo.

Por su parte, el Consejo de Cooperación del Golfo solicitó al organismo internacional avanzar en una medida que permita garantizar el tránsito en la zona.

Este bloque agrupa a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Omán.

Mientras continúan las negociaciones, especialistas señalan que el escenario dentro del consejo se mantiene dividido. La discusión sobre el uso de la fuerza y sus alcances sigue siendo el punto central, en medio de un conflicto que ya suma varias semanas en Medio Oriente.