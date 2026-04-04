Avanza operativo de limpieza de hidrocarburos en el Golfo de México

El operativo para atender la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México continúa en marcha con acciones desplegadas en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, tareas en las que participan autoridades federales, empresas del Estado y gobiernos locales, quienes mantienen labores de contención y limpieza a lo largo de los litorales afectados.

De acuerdo con el informe del grupo interinstitucional, en el que intervienen la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 32 playas ya no registran recales de contaminantes.

En el despliegue participan más de tres mil elementos distribuidos en más de 630 kilómetros de costa.

Las acciones incluyen la instalación de barreras de contención que superan los dos kilómetros, recorridos de supervisión por tierra y mar, así como sobrevuelos en zonas identificadas.

También se realizan muestreos bajo protocolos de custodia e inspecciones a embarcaciones. Como resultado preliminar, se reporta la recolección de 889.4 toneladas de hidrocarburo, retiradas con trabajo manual y maquinaria, bajo lineamientos para su disposición final.

En el operativo se han utilizado buques, aeronaves, vehículos y drones.

Pemex ha incorporado personal temporal para ampliar la cobertura en zonas impactadas, donde se han intervenido más de 100 kilómetros de costa.

El impacto también ha alcanzado a comunidades pesqueras en el sur de Veracruz y Tabasco. Como respuesta, se han implementado apoyos mediante contratación de pobladores en labores de limpieza, así como la entrega de equipo, combustible y recursos para reactivar actividades productivas.

Entre las medidas se incluyen inversiones para cooperativas y proyectos de infraestructura, además de apoyos directos a través del programa Bienpesca.

En materia ambiental, continúan las acciones de vigilancia en áreas naturales protegidas, zonas de anidación de tortugas, manglares y arrecifes.

Hasta el momento no se reporta afectación relevante en estos sitios mientras, especialistas coordinados por la Secretaría de Ciencia realizan estudios para evaluar el impacto en los ecosistemas marinos y definir medidas de remediación.