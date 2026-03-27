Aplaza Trump ultimátum a Irán

El gobierno de Estados Unidos anunció la ampliación del plazo impuesto a Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz, en medio de negociaciones entre ambas naciones, decisión dada a conocer por el presidente Donald Trump, quien informó que el nuevo límite se fijó para el 6 de abril, tras una solicitud del gobierno iraní.

La medida implica la suspensión temporal de posibles acciones militares directas contra instalaciones energéticas iraníes.

El anuncio se produce después de semanas de enfrentamientos iniciados el 28 de febrero por Washington en coordinación con Israel, en un conflicto que ha incrementado la tensión en la región.

Pese a la prórroga, continúan operaciones militares en la región.

De acuerdo con el mandatario, las conversaciones entre ambas partes siguen en curso.

El gobierno estadounidense señaló que el aplazamiento responde a avances en el diálogo, luego de que previamente se establecieran plazos más cortos para la reapertura del paso marítimo.

Por su parte, medios iraníes reportaron la entrega de una respuesta oficial a una propuesta planteada por Estados Unidos como parte de las negociaciones.

Por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de hidrocarburos, lo que convierte cualquier restricción en un factor que impacta los mercados energéticos.

En el ámbito internacional, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, planteó la necesidad de incrementar la presión sobre Rusia por su respaldo a Irán, lo que amplía el alcance del conflicto.

Al mismo tiempo se mantienen las advertencias sobre posibles ataques a infraestructura energética en la región, incluyendo plantas eléctricas y sistemas vinculados al suministro.