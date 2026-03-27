Desaparecen veleros que navegaban hacia Cuba con ayuda humanitaria

La Secretaría de Marina-Armada de México activó el Plan Marina en su fase de Búsqueda y Rescate tras la desaparición de dos embarcaciones tipo velero que zarparon el 20 de marzo desde Isla Mujeres con destino a La Habana, en Cuba.

A bordo viajaban nueve personas de distintas nacionalidades, quienes transportaban ayuda humanitaria para la isla.

Las embarcaciones debían arribar entre el 24 y 25 de marzo.

Al no cumplirse el itinerario, la autoridad naval puso en marcha los protocolos para la salvaguarda de la vida humana en el mar.

La alerta se extendió a mandos de la Quinta Región Naval y la Novena Zona Naval, así como a estaciones especializadas en búsqueda, rescate y vigilancia marítima.

La institución también emitió avisos a la comunidad marítima para ampliar el radio de localización.

Estas acciones incluyen la coordinación con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y áreas técnicas que analizan el tráfico marítimo, corrientes y condiciones meteorológicas en la región del Caribe.

Con estos datos se ajustan las rutas de rastreo y se identifican posibles zonas de deriva.

México mantiene comunicación con centros de salvamento marítimo y agencias de Polonia, Francia, Estados Unidos y Cuba, además de contacto con representaciones diplomáticas de los países de origen de los tripulantes.

En el operativo se desplegaron unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader, que realizan recorridos sobre la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, incluyendo posibles cambios de rumbo.

La Secretaría de Marina solicitó a embarcaciones comerciales, pesqueras y recreativas que operan en el Caribe y el Golfo de México reportar cualquier avistamiento a la autoridad naval más cercana.

Las operaciones se desarrollan “bajo convenios internacionales de búsqueda y rescate, con prioridad en la localización de los tripulantes y la protección de la vida humana en el mar”.