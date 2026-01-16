Aprueba el IEE Sonora financiamiento público para partidos políticos

El IEE Sonora aprobó el financiamiento público para los partidos políticos correspondiente al ejercicio fiscal 2026, el cual asciende a 173 millones 917 mil 988.24 pesos, integrado por actividades ordinarias permanentes y actividades específicas.

Durante una sesión ordinaria, el Consejo General validó la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (Lipees). Las prerrogativas serán ministradas de manera quincenal durante el año 2026.

Del total aprobado, el 30% se distribuirá de forma igualitaria, mientras que el 70% restante se asignará con base en los resultados de las elecciones locales más recientes, considerando la votación para diputaciones, gubernatura y ayuntamientos.

En cuanto a la distribución por partido, Morena recibirá 31 millones 689 mil 292 pesos; el PRI, 21 millones 013 mil 112; el PAN, 20 millones 721 mil 709; el PT, 18 millones 965 mil 008; Movimiento Ciudadano, 17 millones 617 mil 199; y el Partido Verde Ecologista, 14 millones 569 mil 206 pesos.

Asimismo, Nueva Alianza Sonora obtendrá 13 millones 123 mil 471 pesos; Encuentro Solidario Sonora, 12 millones 384 mil 759; el Partido Sonorense, 9 millones 622 mil 610; y el PRD Sonora, 9 millones 146 mil 046 pesos.

De manera adicional, el IEE Sonora entregará a los partidos, a más tardar el 31 de enero, en una sola exhibición, el 3% del financiamiento ordinario, destinado a actividades de educación, capacitación, investigación y tareas editoriales.