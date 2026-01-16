“Prácticamente ya arrancó” la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) ya se encuentra en curso y deberá concluir el próximo 1 de julio según declaración ofrecida en respuesta a comentarios recientes del presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló que el acuerdo “no resulta relevante” para su país.

Ebrard explicó que el proceso de revisión se encuentra en marcha debido a que los tres países deben entregar, antes de que finalice enero, los informes correspondientes a las consultas internas realizadas con sectores productivos, cámaras empresariales, organizaciones civiles e instituciones. Este requisito forma parte de los mecanismos establecidos en el propio tratado.

El funcionario señaló que uno de los objetivos del gobierno mexicano “es la permanencia del TMEC, así como el fortalecimiento del sistema de solución de controversias” e indicó que este mecanismo “permite evitar decisiones unilaterales que afectan a diversas industrias y busca garantizar condiciones de reciprocidad en materia laboral y en otros ámbitos contemplados en el acuerdo”.

Asimismo, Ebrard mencionó que México busca el cumplimiento de las llamadas cartas paralelas del tratado, las cuales establecen procedimientos específicos en sectores como el acero. Recordó que algunos de estos lineamientos, como los plazos de sesenta días para ciertos procesos, no se han aplicado de manera consistente.

El TMEC sustituyó en 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994, y regula el intercambio comercial entre las tres naciones.