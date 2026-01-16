Sonora rompe récord en producción de tomate rojo y supera los mil 500 millones de pesos

La producción de tomate rojo tipo jitomate en Sonora rompió récord durante 2025, alcanzando un total de 190 mil 824 toneladas, cultivadas en dos mil 403 hectáreas, con un valor económico superior a los mil 545 millones de pesos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) en Sonora, en el ciclo 2024–2025 se registró una producción superior a las 186 mil toneladas, con una superficie sembrada mayor a dos mil 403 hectáreas.

En ese sentido, indicó que este volumen representa un crecimiento respecto al ciclo 2023–2024, cuando la producción fue de 168 mil toneladas, lo que refleja un comportamiento positivo en uno de los cultivos estratégicos para Sonora.

La dependencia estableció que la recuperación del jitomate posiciona a esta hortaliza como una de las de mejor desempeño en el último año, como resultado de los procesos de tecnificación agrícolaimplementados principalmente en el sur de Sonora.

Entre estas acciones destacan la modernización de sistemas de riego, el uso de infraestructura protegida y la incorporación de prácticas productivas más eficientes, que permiten optimizar el uso del agua y elevar los rendimientos.

Las cifras oficiales señalan que el Valle del Yaqui, en el municipio de Cajeme, se mantiene como la principal región productora de jitomate en Sonora, al concentrar mil 077 hectáreas sembradas, lo que permite una producción estimada de 85 mil 478 toneladas, equivalentes al 45% del total estatal, con un valor de 692.37 millones de pesos.

En segundo lugar se ubica la región de Hermosillo, donde se tienen registradas 657 hectáreas destinadas al cultivo de tomate rojo, con una producción aproximada de 71 mil 310 toneladas, que representan el 37% del total en Sonora, generando un valor económico de 577.61 millones de pesos.

La zona agrícola de Guaymas también aporta de manera significativa a la producción estatal, con 577 hectáreas sembradas y una cosecha estimada de 26 mil 020 toneladas, lo que equivale al 14% de la producción total, con un valor de 210.76 millones de pesos.

Por su parte, la región de Magdalena registró 60 hectáreas cultivadas, con una producción de seis mil 870 toneladas, que representan el 4% del total estatal, alcanzando un valor económico de 55.65 millones de pesos.

En el sur de Sonora, Navojoa participa con 31 hectáreas sembradas, una producción de mil 114 toneladas, equivalente al 1% del total, y un valor de 9.02 millones de pesos, de acuerdo con los registros oficiales.

En San Luis Río Colorado se reporta una participación con una hectárea sembrada, una producción de 32 toneladas, que representa el 0.02% del total estatal, con un valor económico estimado en 0.26 millones de pesos.