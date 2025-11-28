Aprueba el Senado la salida de Gertz Manero de la FGR

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la separación del cargo de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República con 74 votos a favor de Morena, Partido Verde y PT, y 22 en contra de PAN, PRI y PRD.

Con esta resolución se puso en marcha el procedimiento para la designación de un nuevo titular, a partir de la terna que será enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la determinación fue notificada a la Presidencia de la República y a la Fiscalía Especializada de Control Competencia y señaló que Cristina Reséndiz quedará al frente de la FGR de forma provisional mientras se desarrolla el proceso de selección y nombramiento.

El Senado emitió la convocatoria para las personas interesadas en registrarse como aspirantes al cargo.

Dicha convocatoria será publicada en el sitio oficial de la Cámara y en el Diario Oficial de la Federación. Tras la revisión de registros, se integrará una lista con 10 perfiles que será enviada a la Presidencia, la cual devolverá una terna para que el Pleno elija al nuevo fiscal general, luego de su comparecencia.

Gertz Manero, quien debía concluir su encargo en 2028, solicitó su retiro del cargo para iniciar su proceso de ratificación como embajador de México ante un país extranjero.

De acuerdo con información difundida, la propuesta de la presidenta contempla su designación ante laRepública Federal Alemana.

En su carta al Senado, expresó su decisión de continuar en el servicio público desde una nueva responsabilidad y pidió se informe al Pleno para dar inicio al trámite correspondiente.