Sonora lidera crecimiento en construcción con 11.4% en 2025

El sector de la construcción en Sonora continúa su avance sostenido y se coloca como el de mayor crecimiento entre los estados fronterizos, con un incremento del 11.4 por ciento en su valor de producción en términos reales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), publicada por el INEGI.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que este desempeño es resultado del impulso que su administración ha dado al sector y del clima de inversión que se ha consolidado en la entidad.

“Desde el Gobierno de Sonora hemos creado un estado fuerte y competitivo que genera confianza para la llegada de inversión extranjera y la consolidación de industrias locales que logran expandirse, permitiendo el crecimiento sostenido de la economía sonorense”, expresó el gobernador Durazo.

Los datos del Inegi correspondientes a septiembre de 2025 ubican a Sonora en primer lugar entre los estados fronterizos y en quinto lugar nacional por variación en este indicador, superando a entidades como Baja California (7.1 por ciento), Nuevo León (9.5 por ciento) y Tamaulipas (6.8 por ciento). Otros estados del norte, como Chihuahua (-23.7 por ciento) y Coahuila (-21.2 por ciento), registraron caídas importantes.

Además del crecimiento en producción, el sector también muestra fortaleza en materia laboral. Sonora reporta un incremento anual del 31.7 por ciento en las remuneraciones medias, lo que coloca al estado en el sexto lugar del país en este rubro.

Durazo Montaño subrayó que estas cifras confirman la confianza que empresas e inversionistas mantienen en el desarrollo económico de la entidad, así como el compromiso del gobierno estatal con una industria clave para el crecimiento regional.