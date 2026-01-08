Asegura Estados Unidos petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte

Estados Unidos realizó una operación en el Atlántico Norte para asegurar un petrolero que navegaba bajo bandera rusa, luego de varias semanas de seguimiento en alta mar.

De acuerdo con información citada por NBC News, dos funcionarios estadounidenses confirmaron que el buque fue interceptado tras una persecución iniciada cerca de Venezuela, en medio del endurecimiento de medidas contra exportaciones petroleras sujetas a sanciones.

El barco, que anteriormente se identificaba como Bella 1 y posteriormente cambió su nombre a Marinera, era investigado por presunta participación en el transporte de crudo vinculado a Venezuela.

Un funcionario señaló que el Departamento de Seguridad Nacional encabezó la operación, con apoyo de fuerzas armadas, y que el petrolero estaba sujeto a una orden judicial de incautación por figurar en la lista de sanciones desde junio de 2024.

El incidente ocurre en un momento de tensión política, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara acuerdos petroleros con Venezuela como parte de su estrategia.

Según reportes, el caso del Marinera se enmarca en las acciones contra la llamada “flota oscura”, integrada por buques señalados por evadir restricciones al comercio energético internacional.

Datos de seguimiento marítimo indicaron que el 5 de enero el petrolero se encontraba frente a la costa oeste de Escocia, lo que amplió el alcance diplomático del operativo.

Desde el Reino Unido, Estados Unidos desplegó aeronaves para tareas de vigilancia y apoyo. Rusiarespondió con una protesta formal y afirmó que el buque navegaba en aguas internacionales bajo cumplimiento del derecho marítimo, mientras medios estatales rusos denunciaron un presunto intento de secuestro.

Analistas de riesgo marítimo señalaron que el caso podría repetirse, ya que algunos petroleros habrían cambiado de bandera durante sus trayectos como medida disuasiva ante posibles intercepciones.

El gobierno británico evitó pronunciarse sobre su participación o coordinación con Washington en este operativo.