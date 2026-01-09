Renata Zarazúa arranca la temporada con triunfo destacado en Nueva Zelanda

La tenista mexicana Renata Zarazúa comenzó su participación en el Torneo de Auckland con una victoria importante al imponerse a la estadounidense Sloane Stephens en la primera ronda del certamen que se disputa en Nueva Zelanda.

Zarazúa, ubicada en el puesto 77 del ranking mundial, confirmó el buen momento que atraviesa en su carrera al superar a la campeona del US Open 2017 en un duelo que se definió en tres sets, con parciales de 7-5, 4-6 y 6-2.

El encuentro se prolongó por más de dos horas y exigió un alto nivel físico y mental por parte de ambas jugadoras. En los momentos decisivos, la tenista mexicana mostró mayor solidez y supo manejar la presión frente a una rival con amplia trayectoria en torneos de élite, quien llegó a ocupar el tercer lugar del ranking de la WTA en el punto más alto de su carrera.

Este resultado representó la segunda victoria de Zarazúa ante una campeona de Grand Slam, luego del triunfo conseguido frente a Madison Keys en agosto pasado sobre superficie de arcilla. Además, significó su segundo triunfo ante Sloane Stephens, tras el antecedente registrado en 2020 durante el Abierto de Acapulco.