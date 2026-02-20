Aseguran semisumergible frente a las costas de Colima

El gabinete de seguridad federal informó sobre el aseguramiento de un semisumergible que transportaba aproximadamente cuatro toneladas de droga frente a las costas de Manzanillo, Colima, acción realizada por personal de la Secretaría de Marina, como parte de las “labores permanentes de vigilancia en aguas nacionales”.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que en la embarcación se localizaron 179 bultos con droga.

El aseguramiento se llevó a cabo a más de 250 millas náuticas al sur suroeste del puerto de Manzanillo, mediante un despliegue que incluyó una patrulla oceánica, dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras.

Durante el operativo fueron detenidas tres personas que tripulaban el semisumergible.

Las autoridades informaron que se les leyeron sus derechos y que serán puestas a disposición de las instancias correspondientes para que se determine su situación jurídica una vez que arriben a puerto.

La operación contó con intercambio de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos. García Harfuch señaló que en la última semana, derivado de operativos marítimos, se han asegurado cerca de 10 toneladas de cocaína mediante la interceptación de distintos navíos.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los operativos de vigilancia marítima que realiza la Armada de México para inhibir actividades ilícitas en el mar y reducir el traslado de sustancias ilegales hacia territorio nacional.