Líder del CJNG, El Mencho, es abatido en Jalisco

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho y señalado como máximo dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido este domingo durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco, de acuerdo con reportes de seguridad.

El enfrentamiento ocurrió en la zona serrana del municipio de Tapalpa, al sur del área metropolitana de Guadalajara. Tras la operación, se registraron bloqueos carreteros e incidentes violentos en diversas regiones del país, incluidos puntos de Nayarit, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán.

Oseguera Cervantes era considerado uno de los criminales más buscados por autoridades de México y Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG amplió su presencia en múltiples regiones y fue vinculado con el tráfico internacional de drogas sintéticas, cocaína y otras sustancias, además de delitos como extorsión y secuestro. En los últimos años, la organización fue catalogada como una de las más poderosas y violentas del país.

La trayectoria de El Mencho incluyó antecedentes penales en territorio estadounidense durante la década de 1990, cuando fue sentenciado por delitos relacionados con narcotráfico. Tras cumplir parte de su condena, fue deportado a México.

Años después, fue detenido brevemente por autoridades mexicanas, aunque recuperó la libertad en circunstancias que generaron cuestionamientos sobre los procesos judiciales de la época.

El abatimiento del líder del CJNG representa uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en los últimos años. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que la caída de un dirigente no implica necesariamente la desarticulación inmediata de la estructura criminal, y podría derivar en reacomodos internos o disputas por el control de la organización.

Hasta el momento, autoridades federales no han detallado el número de personas detenidas ni el saldo total del operativo, mientras continúan los patrullajes en la región para contener posibles reacciones violentas.