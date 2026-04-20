Ataca Estados Unidos de buque en el Golfo de Omán

La relación entre Estados Unidos e Irán registró un nuevo episodio de tensión luego de que el presidente Donald Trump informara que fuerzas navales estadounidenses abrieron fuego contra un carguero iraní en el Golfo de Omán.

De acuerdo con la versión de Trump, la embarcación intentó evadir el bloqueo marítimo impuesto por Washington a puertos iraníes, lo que derivó en su posterior aseguramiento por parte de la Armada.

El incidente ocurrió en una zona clave para el tránsito marítimo internacional. Según el reporte oficial, un destructor interceptó al buque identificado como Touska, emitió advertencias y, ante la falta de respuesta, disparó contra la sala de máquinas para detener su avance.

Posteriormente, elementos militares abordaron la nave y asumieron el control total.

Autoridades estadounidenses señalaron que el carguero se encontraba bajo sanciones del Departamento del Tesoro, lo que, desde su postura, respalda la intervención.

Datos de seguimiento marítimo indican que la embarcación había salido de Malasia días antes y se ubicaba cerca de la costa sur de Irán al momento del operativo. La región forma parte de rutas utilizadas para el transporte de petróleo y gas.

El hecho se da en medio del bloqueo que Estados Unidos mantiene desde el 13 de abril sobre puertos iraníes.

De acuerdo con información oficial, varias embarcaciones han sido interceptadas y obligadas a cambiar su ruta. Irán ha rechazado estas acciones y ha respondido con medidas sobre el control del tránsito marítimo en la zona.

La situación también se relaciona con el Estrecho de Ormuz, por donde circula una parte relevante del comercio energético mundial.

En días recientes, se han reportado incidentes con buques comerciales, incluyendo advertencias a embarcaciones de empresas internacionales. Este escenario ha generado preocupación en el sector naviero y en el mercado energético por posibles afectaciones en costos y suministro.