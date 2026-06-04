Sonora está entre los estados más afectados y concentra uno de cada seis incendios forestales activos del País

Sonora se ubicó entre las tres entidades con mayor afectación por incendios forestales activos en México, al registrar mil 202 hectáreas preliminarmente dañadas por un siniestro que permanece en combate en el Municipio de Arivechi, de acuerdo con el reporte diario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El monitoreo con corte al 2 de junio indica que en el País permanecen activos 31 incendios forestales, por lo que Sonora concentra uno de cada seis siniestros en curso. En conjunto, estos eventos afectan de manera preliminar 6 mil 92 hectáreas, mientras que otros 10 incendios ya fueron liquidados.

INCENDIO EN ARIVECHI ENTRE LOS MÁS EXTENSOS

De acuerdo con la Conafor, el incendio activo en Sonora se localiza en el predio Tarachi, en el Municipio de Arivechi, donde se reportan mil 202 hectáreas afectadas.

Esta superficie coloca a la entidad en el tercer lugar nacional entre los estados con incendios forestales activos, sólo por debajo de Chihuahua, que registra 2 mil 440 hectáreas dañadas, y Durango, con mil 351 hectáreas.

AVANCE EN EL CONTROL DEL SINIESTRO

Según el reporte oficial, el incendio inició el pasado 29 de mayo y presenta un avance del 35% en control y 25% en liquidación.

Las labores de combate continúan en la zona para evitar que el fuego siga extendiéndose y aumentar el porcentaje de contención del siniestro.

NORTE DEL PAÍS CONCENTRA LA MAYOR AFECTACIÓN

La información de Conafor muestra que los estados del Norte concentran gran parte de la superficie afectada por incendios forestales activos.

Además de Sonora, destacan Chihuahua, Durango y Sinaloa, entidades que en conjunto acumulan más de la mitad de las hectáreas preliminarmente dañadas reportadas a nivel nacional.

MÁS DE MIL COMBATIENTES DESPLEGADOS

A nivel nacional participan 495 combatientes en los 31 incendios forestales activos, mientras que el total de personal desplegado en las distintas emergencias forestales asciende a mil 132 elementos.

En cuanto al número de brigadistas movilizados, Durango y Chiapas encabezan la lista nacional, seguidos por Jalisco y Chihuahua.

MENOS SINIESTROS