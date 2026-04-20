Azotará Frente Frío 45 a 14 estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes se mantendrán condiciones contrastantes en el país debido a la combinación del Frente Frío número 45 y una onda de calor: mientras en algunas regiones se registrará ambiente seco y temperaturas elevadas, en otras se esperan lluvias intensas, descenso térmico y rachas de viento.

El sistema frontal, impulsado por una masa de aire polar, afectará zonas del norte, noreste, oriente y centro del país. Se prevén vientos con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en entidades como Tamaulipas y Veracruz. Además, se pronostican lluvias torrenciales en estados como Hidalgo, Puebla, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de riesgo. Tanto el SMN como la Comisión Nacional del Aguaseñalaron que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles o estructuras, por lo que recomiendan a la población tomar medidas preventivas.

Por otra parte, la onda de calor continuará generando temperaturas elevadas en distintas regiones del país, principalmente en el centro y noreste. Se esperan máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Durango, Sinaloa y Guerrero, mientras que otras entidades como Sonora, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Yucatán registrarán valores de entre 35 y 40 grados. En Baja California Sur, se prevén temperaturas de 30 a 35 grados, principalmente en la zona sur de la entidad.

El organismo indicó que, aunque algunas regiones presentarán lluvias durante la tarde, el ambiente seco persistirá en varias zonas.

Compartir
Redacción
Redacción

Entradas Relacionadas