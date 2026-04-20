Azotará Frente Frío 45 a 14 estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes se mantendrán condiciones contrastantes en el país debido a la combinación del Frente Frío número 45 y una onda de calor: mientras en algunas regiones se registrará ambiente seco y temperaturas elevadas, en otras se esperan lluvias intensas, descenso térmico y rachas de viento.

El sistema frontal, impulsado por una masa de aire polar, afectará zonas del norte, noreste, oriente y centro del país. Se prevén vientos con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en entidades como Tamaulipas y Veracruz. Además, se pronostican lluvias torrenciales en estados como Hidalgo, Puebla, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de riesgo. Tanto el SMN como la Comisión Nacional del Aguaseñalaron que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles o estructuras, por lo que recomiendan a la población tomar medidas preventivas.

Por otra parte, la onda de calor continuará generando temperaturas elevadas en distintas regiones del país, principalmente en el centro y noreste. Se esperan máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Durango, Sinaloa y Guerrero, mientras que otras entidades como Sonora, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Yucatán registrarán valores de entre 35 y 40 grados. En Baja California Sur, se prevén temperaturas de 30 a 35 grados, principalmente en la zona sur de la entidad.

El organismo indicó que, aunque algunas regiones presentarán lluvias durante la tarde, el ambiente seco persistirá en varias zonas.