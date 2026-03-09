Ataque armado en Cajeme deja tres muertos: Fiscalía de Sonora investiga nexo con el narcotráfico

Una fuerte movilización policial se registró la tarde de este domingo en la colonia Urbi Villa del Rey, luego de que un ataque armado directo terminara con la vida de tres personas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha confirmado que el incidente derivó de una presunta confrontación entre organizaciones criminales rivales.

El suceso violento ocurrió aproximadamente a las 17:20 horas sobre la calle Casa Blanca. Según las primeras indagatorias, las víctimas se desplazaban en un Chevrolet Malibú cuando fueron interceptadas por sujetos armados a bordo de una camioneta Toyota Tacoma negra, quienes abrieron fuego con armas largas de forma inmediata.

Las autoridades informaron que los fallecidos son dos hombres y una mujer, con edades de entre 25 y 33 años, cuyas identidades aún permanecen bajo reserva. La principal hipótesis de la Fiscalía señala una disputa entre grupos delictivos asociados al narcotráfico como el motivo detrás de la agresión.

Tras el arribo de los Servicios Periciales a la escena, el procesamiento del vehículo de las víctimas reveló que estas viajaban armadas. En el interior del automóvil se localizaron tres fusiles de asalto AK-47 (conocidos como “cuernos de chivo”) y una pistola semiautomática. Asimismo, se recolectaron múltiples casquillos de grueso calibre esparcidos en el pavimento.

Actualmente, la FGJES mantiene operativos activos en Cajeme con el objetivo de identificar formalmente a los occisos y localizar a los autores materiales del ataque. La zona permanece bajo vigilancia mientras se integran los indicios a la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.