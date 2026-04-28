Tren al AIFA impulsará conectividad de Sonora con la CDMX, afirma Lorenia Valles

La inauguración del nuevo tren que enlaza la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) representa un paso clave para fortalecer la conectividad nacional y abrir nuevas oportunidades de movilidad para estados como Sonora, aseguró la senadora Lorenia Valles.

Durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la legisladora destacó que esta nueva infraestructura ferroviaria permitirá mejorar los enlaces entre distintas regiones del país, facilitando el acceso a vuelos nacionales e internacionales desde la capital.

“El AIFA es una obra aeroportuaria moderna que forma parte del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha venido fortaleciéndose con más rutas nacionales e internacionales, ampliando las vías del transporte aéreo de pasajeros y de mercancías”.

“Actualmente, varios vuelos ya conectan a Hermosillo y Ciudad Obregón con la Ciudad de México a través de este aeropuerto”, aseguró.

La senadora subrayó que el nuevo tren “Felipe Ángeles” incrementará la actividad del AIFA, al hacerlo más atractivo para pasajeros que buscan opciones de traslado rápidas, seguras y accesibles, tanto por motivos turísticos como laborales o familiares.

“El nuevo tren contribuirá a detonar el turismo en el país y será una opción de transporte importante para las y los visitantes que llegarán a México durante el mundial de futbol”.