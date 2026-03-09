Miles de mujeres marcharon en México

Miles de mujeres participaron este domingo en movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México y en distintas entidades del país en marchas que incluyeron consignas, carteles y llamados para denunciar la violencia contra mujeres, mientras que en México se registran alrededor de diez asesinatos de mujeres cada día.

En la capital del país, los contingentes avanzaron hacia el Zócalo desde diversos puntos del centro. Entre las participantes hubo adolescentes, jóvenes y mujeres que han acudido a estas manifestaciones en años anteriores, algunas de ellas señalaron que se sumaron para exigir condiciones que permitan transitar en espacios públicos sin temor.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, siete de cada diez mujeres de 15 años o más han vivido algún tipo de violencia.

Durante la jornada también participaron colectivos y organizaciones que convocaron bloques dirigidos a adolescentes y juventudes. Integrantes de estas agrupaciones señalaron que buscan tener presencia en debates relacionados con aborto, autonomía corporal, educación sexual y acceso a servicios de salud.

Las movilizaciones se desarrollaron en medio de operativos de resguardo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Edificios como Palacio Nacional fueron protegidos con vallas metálicas instaladas en días previos. Mientras tanto, la marcha se organizó en distintos horarios y puntos de salida para concentrarse en el Zócalo capitalino.

A la protesta también se sumaron mujeres de distintos sectores. Entre ellas participaron integrantes de la comunidad de lenguaje de señas, quienes señalaron que las mujeres sordas enfrentan obstáculos para denunciar casos de violencia y acceder a servicios de apoyo.

Datos oficiales indican que durante 2025 se registraron 2 mil 798 asesinatos de mujeres en el país, de los cuales 725 se investigan como feminicidio. Organizaciones civiles han señalado que otras muertes violentas no se clasifican bajo esta figura. Además, reportan que en México hay más de 130 mil personas desaparecidas, una parte de ellas mujeres.

Las manifestaciones también se replicaron en otras entidades. En Morelos se realizaron marchas con consignas para exigir justicia en casos de violencia. En Durango, participantes demandaron la despenalización del aborto y señalaron que el Congreso local debe abordar el tema. En Oaxaca, un grupo de manifestantes derribó vallas colocadas frente al Palacio de Gobierno. En Tabasco se organizó una movilización que incluyó demandas por violencia de género y por el caso de una estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.