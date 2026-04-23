Estancias infantiles mantienen cerrado el Congreso de Sonora por incumplimiento judicial

Por segundo día consecutivo se encuentra cerrado el Congreso del Estado, por integrantes de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles en Sonora, quienes solicitan el cumplimiento de acuerdos en materia de asignación de recursos.

Al respecto Lizeth Villalobos, representante de la organización, señaló que su exigencia es que se cumpla una resolución judicial que, aseguran, ha sido ignorada por los legisladores locales.

Detalló que no se trata de una solicitud reciente, sino de un proceso legal que inició con un amparo promovido en 2023, resuelto en 2024 y que causó ejecutoria en 2025, por lo que el Congreso está obligado a acatarlo.

En ese sentido, subrayó que no buscan caridad, sino el cumplimiento de un mandato judicial que se tiene establecido.

La representante del movimiento también respondió a declaraciones del diputado David Figueroa, quien afirmó que ya se estaba brindando atención conforme a la resolución, sin embargo, calificó como falsas dichas afirmaciones y acusó que se está desvirtuando la importancia de la resolución emitida por el tribunal.

Indicó que cuentan con un documento oficial en el que se establece que el Congreso del Estado ha incurrido en incumplimiento sin causa justificada, lo que abre la puerta a que el caso sea turnado a instancias superiores para su ejecución.

Ante este escenario, advirtió que podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)para promover un procedimiento que obligue a la ejecución de la sentencia, el cual incluso podría derivar en la separación del cargo de funcionarios o en sanciones penales.

Enfatizó que el movimiento mantiene apertura al diálogo, pero insistió en que la exigencia es clara, que se atiendan las demandas acumuladas durante más de nueve años por parte de las estancias infantilesen la entidad.

Asimismo, denunció que durante la noche del primer día de protesta se registraron actos de violencia en su contra, señalando directamente a la diputada Alejandra López Noriega y al legislador David Figueroa, junto con otros diputados, de haber ingresado al recinto sin entablar diálogo y cometiendo presuntas irregularidades.