Inversión y empleo impulsan histórica reducción de la pobreza laboral en Sonora,

Sonora se consolida como referente nacional en la reducción de la pobreza laboral, al registrar un histórico 24.44% en el cuarto trimestre, por debajo de la media nacional y el nivel más bajo en más de quince años, de acuerdo con datos del Inegi, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Gracias a la política económica de atracción de nuevas inversiones y más oportunidades de empleo, destacó el mandatario, se lograron los resultados positivos en este indicador que mide el porcentaje de personas trabajadoras, cuyos ingresos no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria y se encuentran por debajo de la línea de bienestar.

El resultado es producto de una estrategia integral promovida por el Gobierno estatal, con el respaldo del Gobierno de México, refirió Durazo, basada en la creación de más empleos, el fortalecimiento salarial y la consolidación de un entorno de estabilidad laboral que impulsa la inversión y el crecimiento económico.

Asimismo, señaló, esta disminución histórica se inscribe en la política salarial impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en la recuperación del poder adquisitivo y en la mejora de las condiciones de vida de las familias.