Motorola perfuma sus cajas: el sorprendente avance tecnológico que busca conquistar al usuario desde el olfato

Motorola, una de las marcas más longevas y respetadas del mundo de la telefonía, ha apostado en los últimos años por algo más que procesadores potentes o diseños llamativos. En su estrategia por diferenciarse en un mercado altamente competitivo, la firma ha decidido innovar desde un ámbito que pocos imaginaban: el olfato.

Abrir la caja de un móvil Motorola —especialmente los modelos de gama alta— puede sorprender a más de un comprador. Un aroma a perfume, sutil y moderno, se desprende del empaque apenas se levanta la tapa. No es casualidad: forma parte de una iniciativa tecnológica pensada para transformar la experiencia desde el primer contacto.

La colaboración surgió en 2020, cuando Motorola se alió con Firmenich, la mayor casa privada de fragancias del mundo, para crear una esencia diseñada exclusivamente para sus dispositivos premium. De acuerdo con el creador de contenido Iván Luzardo (@ivanosio), quien viralizó el tema en TikTok, la marca desarrolló una fragancia conceptualizada como “papel y aire”, y la aplicó no solo a la caja, sino también al interior del empaque y manuales.

El aroma —una mezcla de notas frescas y acuáticas con matices de almizcle, ámbar y madera— está diseñado para perdurar alrededor de 90 días, tiempo suficiente para reforzar la sensación de novedad y lujo. No todos los modelos de Motorola incluyen esta característica, pero quienes adquieren un dispositivo premium encuentran una experiencia que combina tecnología, diseño y estímulos sensoriales.

Detrás de este detalle hay ciencia y marketing. Motorola se inspiró en estudios que señalan que el ser humano recuerda el 35% de lo que huele, frente a solo el 5% de lo que ve y el 2% de lo que escucha. La idea: aprovechar el poder de la memoria olfativa para crear una conexión emocional más fuerte entre el usuario y la marca.

Con esta propuesta, Motorola se une a la tendencia de las empresas tecnológicas que buscan ofrecer experiencias multisensoriales. En su caso, lo hace a través de un elemento tan cotidiano —y normalmente ignorado— como la caja del teléfono, demostrando que la innovación no siempre está dentro del dispositivo: a veces empieza incluso antes de encenderlo.

