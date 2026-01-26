Busca Venezuela aumentar su producción petrolera

El gobierno venezolano anunció una iniciativa para aumentar la producción de crudo en 2026 en al menos un 18 por ciento con respecto a los niveles registrados al cierre de 2025, como parte de una estrategia que incluye la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, propuesta legislativa que fue aprobada en primera discusión por el Parlamento de ese país y sigue su trámite para obtener la sanción definitiva en las próximas semanas.

La reforma busca actualizar el marco jurídico del sector petrolero para permitir la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, en la exploración, producción y comercialización del crudo.

El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) explicó que la legislación actual estaba “desfasada con respecto a las necesidades de la industria” y que los cambios pretenden “ofrecer un entorno con mayor seguridad jurídica para los inversionistas”.

En 2025, la producción venezolana superó el millón de barriles diarios, un nivel que no se veía desde 2019, cuando se registraron sanciones más intensas por parte de Estados Unidos. El impulso a la reforma llega en medio de tensiones diplomáticas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a inicios de enero y la posterior administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las autoridades venezolanas han establecido diálogo con firmas petroleras y actores internacionales para reactivar la industria y facilitar la entrada de capital.

La apertura del sector petrolero y la modernización de su ley se interpretan como “un paso hacia la ampliación de exportaciones, especialmente hacia mercados como el estadounidense”, donde recientemente Venezuela reportó ingresos por la venta de crudo.

El gobierno venezolana busca con esto generar mayores flujos de divisas y garantizar el funcionamiento de su economía energética, que es fundamental para sus finanzas públicas.