Con normalidad transcurrió jornada de revocación de mandato en Oaxaca

La jornada de revocación de mandato sobre la continuidad del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz celebrada este domingo, se desarrolló con normalidad, de acuerdo con reportes oficiales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

El ejercicio se llevó a cabo incluso en municipios identificados por registrar conflictividad social, política o agraria, sin que se hayan reportado suspensiones generalizadas del proceso.

De las 2 mil 815 casillas programadas para esta consulta, se instalaron 2 mil 814, lo que equivale al 99.92 por ciento del total autorizado. Desde la apertura de los centros de votación se observó la llegada constante de personas interesadas en participar en este mecanismo de democracia participativa, mediante el cual la ciudadanía evalúa el desempeño del titular del Poder Ejecutivo estatal.

El IEEPCO informó que se han registrado 491 incidentes a lo largo de la jornada. De ese total, 393 ya fueron resueltos y 126 continúan en proceso de atención por parte de las autoridades electorales. El organismo señaló que estas situaciones no han afectado de manera general el desarrollo de la consulta.

La revocación de mandato en Oaxaca es la primera en su tipo a nivel nacional y cuenta con una lista nominal de tres millones 132 mil 592 personas, proporcionada por el Instituto Nacional Electoral.

Para que el proceso sea considerado válido, se requiere la participación de al menos un millón 200 mil ciudadanas y ciudadanos. El órgano electoral confía en alcanzar esta cifra, al estimar una participación superior al 40 por ciento del padrón.

En la papeleta, la ciudadanía encuentra la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”.

Las opciones de respuesta son “Que se revoque el mandato por pérdida de confianza” o “Que siga en la Gubernatura”.

Participaron personas con ciudadanía oaxaqueña, inscritas en la lista nominal con corte al 31 de agosto de 2025, con credencial para votar vigente y en pleno goce de sus derechos políticos, incluyendo residentes en el extranjero que cumplan con los requisitos establecidos.