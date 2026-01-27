Claudia Sheinbaum visitará Sonora para inaugurar la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes

Este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” su visita programada para Sonora el próximo sábado 31 de enero, con la que pretende llevar a cabo la inauguración del tramo carretero Bavispe – Nuevo Casas Grandes.

La mandataria detalló que, tras su visita a Tijuana y San Quintín en Baja California el próximo viernes, el fin de semana estará presente en la entidad, específicamente en Bavispe y Guaymas.

“Ya no salimos este jueves porque hay mucho trabajo acá, el viernes vamos a Tijuana y el sábado y domingo a Sonora”, comentó.

Con esto, de acuerdo con el Gobierno del Estado de Sonora, la entidad será de los estados más beneficiados con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026, programas que impulsa el Gobierno de México a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Dichos programas tienen el objetivo de modernizar la red federal, rehabilitar tramos y mejorar la conectividad en la región noroeste del país, detalló la autoridad estatal.

En cuanto a la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la SICT detalló que ayudará a reducir hasta en 90 minutos el tiempo de traslado entre Sonora y Chihuahua.

El gobernador del estado de Sonora apuntó que, dentro de la presentación del proyecto se contempla a la entidad sonorense para los trabajos de conservación en tramos del corredor México-Nogales, de Estación Don a Nogales, junto con el corredor del Pacífico, Mazatlán-Matamoros y Golfo-Norte, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Alfonso Durazo Montaño aseguró que el proyecto de modernización carretera de la México, Estación Don-Nogales representa una acción clave para el desarrollo logístico y comercial de Sonora y la frontera norte, con trabajos de rehabilitación en las carreteras federales 2 (Ímuris-Agua Prieta-Janos), 15 (Guaymas-Hermosillo), 16 (Hermosillo-Yécora) y 17 (Moctezuma-Agua Prieta), ampliando las oportunidades de crecimiento económico con mayor conectividad y seguridad en las rúas.

Por otro lado, añadió que el programa Megabachetón contempla un sistema digital de control y seguimiento, mediante recorridos semanales de la red libre, detección, registro y atención en máximo 72 horas y 62 cuadrillas con equipos especializados para bacheo por tramos completos.

En total, el programa a nivel federal tiene proyectado destinar 50 mil millones de pesos de inversión en 18 mil kilómetros intervenidos, trabajos que generarán alrededor de 100 mil empleos, finalizó.