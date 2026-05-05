Condiciona Estados Unidos la ayuda antinarco a México

El gobierno de Estados Unidos presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026,documento que establece que la asistencia en materia de seguridad hacia otros países dependerá de resultados en el combate al narcotráfico.

La política incluye a naciones como México, Canadá, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Venezuela dentro de los puntos de atención por su papel en rutas de drogas.

El plan señala que la cooperación estará sujeta a indicadores como la captura de líderes de cárteles, el desmantelamiento de laboratorios que utilizan precursores químicos y la ejecución de procesos de extradición.

También contempla el aumento en la intercepción de sustancias ilícitas, equipos de producción y materiales utilizados en su elaboración.

Entre las acciones previstas se incluye el fortalecimiento de capacidades de detección mediante tecnología, así como la formalización de operativos conjuntos a través de grupos de trabajo en seguridad. Se plantea reforzar la vigilancia en fronteras terrestres, marítimas, aéreas y en envíos postales para limitar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

El documento menciona que se mantendrán acciones para afectar la cadena de suministro de drogas, con atención en sustancias como el fentanilo. Las medidas incluyen el uso de inteligencia para ubicar rutas, identificar operadores y desarticular estructuras criminales con presencia internacional.

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, dirigida por Sara Carter, coordina la estrategia con la participación de 19 agencias federales y un presupuesto de 44 mil millones de dólares. Parte de los recursos se destina a programas comunitarios enfocados en prevención y reducción del consumo.

El plan incorpora herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial para anticipar tendencias en el tráfico de drogas. También prevé campañas de información y acuerdos con organizaciones orientadas a la atención de jóvenes, con el fin de fortalecer acciones preventivas.