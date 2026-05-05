Muere funerario de Los Mochis en accidente en Sonora; su esposa fallece de infarto al recibir el cuerpo

Lo que comenzó como un traslado de rutina de una casa funeraria desde una ciudad fronteriza hasta Sinaloa, terminó en una cadena de hechos fatales, al dejar a una pareja sin vida dedicados al ramo funerario a pocas horas de diferencia; uno falleció durante un accidente y su pareja al recibir el cuerpo.

El accidente se registró durante la mañana del sábado 2 de abril, sobre la carretera internacional México 15, en el tramo que conecta los municipios de Trincheras con Altar, en el estado de Sonora, específicamente a la altura del kilómetro 56.

Miguel Horacio murió en un hospital

La vagoneta de color gris, propiedad de la misma empresa funeraria Horeb, en la que viajaban dos personas, se salió de la cinta asfáltica por causas que no fueron esclarecidas en el momento.

La víctima fue identificada como Miguel Horacio Urías Olais, empresario del ramo funerario originario de Los Mochis, quien contaba con años de experiencia en este sector.

De acuerdo con la información recabada y publicada en medios locales, Miguel Horacio, había viajado desde Tijuana, Baja California, para realizar el traslado de un cuerpo hacia una funeraria en Los Mochis, lugar donde había trabajado durante varios años.

Tras cumplir con el servicio, Miguel Horacio emprendió el regreso a la ciudad fronteriza sin imaginar que sería su último trayecto. En la unidad viajaban dos personas; sin embargo, fue él quien resultó con las lesiones más graves, principalmente fracturas que comprometieron su estado de salud.

Elementos de emergencia acudieron al sitio al recibir el reporte del hecho vial y brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Posteriormente, fue trasladado para recibir atención médica; pero, pese a los esfuerzos del personal médico en el hospital al que fue ingresado, el empresario falleció mientras era atendido.

El fallecimiento de Miguel Horacio Urías Olais generó consternación entre familiares, amigos y en redes sociales en el gremio funerario, donde era ampliamente conocido por su trayectoria laboral y su vínculo con funerarias tanto en Tijuana como en Los Mochis.

Su esposa falleció de un infarto al recibir el cuerpo

Sin embargo, la tragedia no terminó con su muerte. Pues el cuerpo del empresario fue llevado de regreso a su propia funeraria en Tijuana, donde su esposa, identificada como Ana Yeli, lo recibió.

De acuerdo con la información proporcionada, la impresión del momento resultó devastadora, pues, a pesar de que la pareja estaba acostumbrada a convivir diario con la muerte, en el lugar Ana Yeli sufrió un infarto fulminante que le arrebató la vida de manera inmediata.

Impacto en la comunidad funeraria

De este modo, con la muerte de la esposa, sumaron dos las víctimas de esta tragedia, pues en unas horas ambos fallecieron, dejando al menos a una menor en orfandad y causando profundo dolor entre sus allegados.

Ambos eran originarios del Poblado 6, en la sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz, mejor conocida como El Carrizo, en el municipio de Ahome. Sin embargo, desde hace algunos años radicaban en la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde operaban una casa funeraria.

Se espera que la noche de este lunes 4 de mayo, sus cuerpos sean trasladados a dicha comunidad del Valle del Carrizo, donde se llevarán a cabo los servicios funerarios correspondientes.

Posteriormente, serán llevados a una casa funeraria en Los Mochis, donde Miguel Horacio trabajó durante varios años, en un último recorrido de una vida dedicada precisamente a acompañar a otras familias en momentos de pérdida.

Cabe mencionar que el lamentable accidente por el que murió el empresario funerario y que desencadenó la segunda muerte ha causado conmoción en las redes sociales.