CANACO Puerto Peñasco busca la eliminación de la garita “Las Almejas” para fortalecer la economía regional

CANACO Puerto Peñasco, mediante su presidente Alan Rentería Morales, realizó una petición ante CONCANACO SERVYTUR México, solicitando la clausura definitiva de la garita “Las Almejas” ubicada en el kilómetro 42 de la carretera Puerto Peñasco–Caborca. La iniciativa busca mejorar la movilidad y la competitividad en la región noroeste de Sonora, ya que esta garita ha ocasionado diversos problemas logísticos y ha afectado la economía local, comprometida con la actividad turística y comercial. La gestión forma parte de un esfuerzo por promover un marco regulatorio más justo y eficiente que beneficie a los sectores productivos y de servicios en la zona.

Durante su visita a la Ciudad de México, Rentería Morales participó en la reunión mensual de presidentes y consejeros de CONCANACO SERVYTUR, donde se abordaron temas de interés nacional para el comercio organizado. Este encuentro permitió fortalecer la representación de Puerto Peñasco a nivel nacional, además de reafirmar el compromiso del sector con el desarrollo económico y la transparencia. La solicitud de CANACO se realiza en un momento en que la región busca optimizar sus procesos de movilidad y logística para atraer mayor inversión y turismo.

El presidente de CANACO Puerto Peñasco expresó su agradecimiento al Dr. Octavio de la Torre por su disposición y atención al asunto, resaltando la importancia de la colaboración entre ambas instituciones para impulsar acciones que beneficien a la comunidad. Con esta gestión, la Cámara continúa trabajando por el bienestar del comercio, los servicios y el turismo en la localidad y en el noroeste de Sonora, promoviendo así la competitividad y el crecimiento económico de la región.