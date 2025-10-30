Afinan detalles para el operativo de seguridad de la edición 25 del Rocky Point Rally

 

Este miércoles 29 de octubre, el alcalde Oscar Castro sostuvo una reunión con el comité organizador del Rocky Point Rally y con los cuerpos de seguridad, rescate y servicios de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de afinar los detalles de la edición 2025, asegurando que el evento se desarrolle con éxito y saldo blanco.

El presidente municipal destacó la importancia de reforzar la seguridad tanto en la ciudad como en las carreteras, con la presencia de unidades aéreas y terrestres en el Corredor Seguro Lukeville–Peñasco, por donde ingresan miles de motociclistas, así como en las carreteras hacia el Golfo de Santa Clara y Caborca.
Asimismo, subrayó la operación del C5 para fortalecer la vigilancia en la ciudad y en los accesos carreteros, entre otros puntos estratégicos.

En esta reunión operativa estuvieron presentes el Vicealmirante Artemio Cuervo Salas, comandante de la Sexta Zona Naval; Óscar Palacio Soto, del comité organizador; el secretario municipal Alejandro Verdugo; Rommel Bustamante y Nicole Castro, de la Dirección Municipal de Turismo; así como representantes de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos, Cruz Roja, Unidad Auxiliar Turística, AMIC, entre otras instancias que participarán activamente en este evento de talla internacional.

