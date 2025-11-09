Cancela Puerto Peñasco desfile cívico de aniversario de la Revolución Mexicana

El desfile cívico deportivo que estaba programado para el lunes 17 de noviembre con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana fue cancelado, así se dio a conocer en la página oficial del ayuntamiento de Puerto Peñasco

Esto en seguimiento al acuerdo emitido por el Gobierno del Estado en una muestra de empatía con las familias que perdieron seres queridos en el trágico incidente ocurrido el 1 de noviembre en Waldos de Hermosillo que cobró la vida de 24 personas.

“Esta determinación se toma con respeto, sensibilidad y empatía hacia las personas que enfrentan la pérdida de sus seres queridos, y en atención al acuerdo emitido por el Gobierno del Estado de Sonora” menciona el comunicado.